قوات النظام تجدد قصفها الصاروخي على بلدات وقرى ضمن ريف إدلب الجنوبي

قصفت قوات النظام صباح اليوم الجمعة، مناطق في قريتي كفرعويد وسفوهن بريف إدلب الجنوبي، كما استهدفت بعد منتصف ليل الخميس-الجمعة، بالقذائف الصاروخية مناطق في فليفل وبينين ومحيط البارة وكنصفرة ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، وسط استهدافها بالرشاشات الثقيلة لمحاور التماس في سهل الغاب شمال غربي حماة، دون معلومات عن خسائر بشرية، يأتي ذلك في ظل الاستهدافات الروتينية اليومية ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”.

وأشار المرصد السوري أمس، إلى أن فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” استهدفت بصاروخ موجه، دبابة لقوات النظام على محور بلدة كفرنبل بريف إدلب الجنوبي، ما أدى إلى تدميرها.

على صعيد متصل، قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة بلدة بينين ومحيطها في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.