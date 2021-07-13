قوات النظام تجدد قصفها الصاروخي على بلدات وقرى في سهل الغاب وجبل الزاوية

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، في منطقة “خفض التصعيد”، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام صباح اليوم الثلاثاء، استهدفت خلاله مناطق في العنكاوي بسهل الغاب شمال غربي حماة، وفليفل وبينين وأطراف الفطيرة والبارة وكنصفرة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن إصابات، وسط تحليق متواصل لطيران الاستطلاع الروسي في الأجواء، وكان المرصد السوري وثق أمس استشهاد طفلة وأصيب آخرون، جراء قصف مدفعي لمعسكرات النظام استهدف قرية حميمات بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي.

ووثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل عنصرين من جيش الأحرار بقذيفة مدفعية مركزة على نقطة رباطهم في قرية الأربيخ شرقي بلدة تفتناز بريف إدلب.

على صعيد متصل، قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة قرى حميمات وقسطون وقليدين والزقوم والعنكاوي بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، ما أدى إلى وقوع أضرار كبيرة.

وسقطت قذائف مدفعية خلال ساعات الليل وصباح اليوم، على كل من قرى السرمانية والزيارة بريف حماة الشمالي الغربي، وكنصفرة والرويحة والفطيرة ومواقع في جبل الزاوية بريف إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.