قوات النظام تجدد قصفها الصاروخي على بلدات وقرى ضمن سهل الغاب وجبل الزاوية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، تجدد القصف الصاروخي على منطقة “بوتين – أردوغان”، حيث استهدفت قوات النظام بالقذائف الصاروخية، أماكن في الرويحة وبينين والفطيرة وفليفل والعنكاوي والحلوبي بريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي الغربي، على صعيد متصل حلقت طائرات روسية في أجواء المنطقة بالتزامن مع تنفيذها لغارات وهمية في أجواء جبل الزاوية

وكان المرصد السوري وثق يوم أمس، استشهاد مواطن جراء استهدافه قنصا من قبل عناصر قوات النظام المتمركزة شرق بلدة تفتناز شرق مدينة إدلب، أثناء عمله في أرضه هناك.