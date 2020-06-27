قوات النظام تجدد قصفها الصاروخي على ريف إدلب الجنوبي مستهدفة 6 بلدات وقرى

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام، استهدفت خلاله مناطق في الرويحة وبينين وسفوهن وفليفل والحلوبة وكفرعويد بريف إدلب الجنوبي، ولا معلومات عن إصابات إلى الآن.

وكان المرصد السوري وثق يوم أمس، مقتل عنصر في قوات النظام برصاص قناص من المجموعات الجهادية، يوم أمس، على محور سفوهن في جبل الزاوية، فيما قصفت قوات النظام المتمركزة في برج زاهية، محاور ضمن جبل التركمان في ريف اللاذقية الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.