قوات النظام تجدد قصفها الصاروخي على مناطق في جبل الزاوية جنوب إدلب

دخل وقف إطلاق النار ضمن منطقة “بوتين – أردوغان” يومه الـ 74 على التوالي، بخروقات متواصلة تتركز في مجملها ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان قصفاً صاروخياً، نفذته قوات النظام على كل من الفطيرة وسفوهن بجبل الزاوية، ولا أنباء عن إصابات.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام على كل من سفوهن وفليفل جنوب إدلب وآفس شرقها، في حين دارت اشتباكات بين الفصائل وقوات النظام على محور الرويحة بريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية.