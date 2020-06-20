قوات النظام تجدد قصفها الصاروخي على مناطق بسهل الغاب وجبل الزاوية

جددت قوات النظام خرقها لوقف إطلاق النار ضمن منطقة “خفض التصعيد”، حيث قصفت فجر وصباح اليوم السبت، مناطق في كفرعويد والبارة بالقطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، ومناطق أخرى في العنكاوي بسهل الغاب شمال غرب حماة، دون معلومات عن إصابات، كذلك استهدفت قوات النظام بالرشاشات الثقيلة أماكن في سفوهن بجبل الزاوية

وكان المرصد السوري أشار يوم أمس، إلى أن الفصائل دمرت جرافة عسكرية لقوات النظام، جراء استهدافها بصاروخ موجه على محور قرية المنارة في سهل الغاب شمال غرب حماة، تزامنا مع قصف مدفعي من قوات النظام استهدف مواقع الفصائل هناك، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.