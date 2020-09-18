قوات النظام تجدد قصفها الصاروخي على منطقة “خفض التصعيد” مستهدفة ريفي حماة وإدلب

جددت قوات النظام قصفها الصاروخي على منطقة “بوتين – أردوغان” بعد منتصف الليل وصباح اليوم، حيث استهدفت مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل وبينين بريف إدلب الجنوبي، والسرمانية في سهل الغاب شمال غرب حماة، دون معلومات عن إصابات، وكان المرصد السوري وثق يوم أمس، مقتل عنصر من قوات النظام نتيجة انفجار لغم أرضي بسيارة عسكرية على محور ميزناز في ريف حلب الغربي.

على صعيد متصل، استهدفت الفصائل بالمدفعية الثقيلة، مساء اليوم، تجمعات قوات النظام والمسلحين الموالين لها في بلدة حزارين ومواقع في ريف كفرنبل بريف إدلب، وقصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ بلدة بليون في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي