قوات النظام تجدد قصفها الصاروخي على مناطق ضمن ريف إدلب الجنوبي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء وفجر اليوم، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام مستهدفة مناطق في الفطيرة وسفوهن والحلوبة وبينين بريف إدلب الجنوبي، والعنكاوي بسهل الغاب شمال غربي حماة، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري نشر يوم أمس، أن فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” استهدفت بصاروخ موجه، عربة عسكرية مصفحة، لقوات النظام والمسلحين الموالين لها، على محور بلدة آفس قرب مدينة سراقب، ما أدى لتدميرها.

وفي سياق ذلك، قصفت قوات النظام بأكثر من 60 قذيفة مدفعية وصاروخية قريتي سان ومجدليا ومواقع الفصائل في بلدة آفس وعدة تمركزات لهم غرب مدينة سراقب، وقصفت قوات النظام محور كبانة بريف اللاذقية الشمالي وسهل الغاب.