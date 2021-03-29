قوات النظام تجدد قصفها الصاروخي على منطقة “خفض التصعيد” وتستهدف 8 بلدات وقرى جنوبي إدلب

جددت قوات النظام قصفها الصاروخي على مواقع ضمن منطقة “خفض التصعيد”، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الأحد-الاثنين، سقوط قذائف صاروخية أطلقتها قوات النظام على أماكن في سفوهن وكنصفرة والفطيرة وفليفل وبينين وأطراف البارة والرويحة ومجدليا جنوب وجنوب شرقي إدلب، كما شهدت محاور التماس بسهل الغاب، استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة، بين الفصائل وقوات النظام، دون معلومات عن خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري يوم أمس، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام على محور قليدين بسهل الغاب شمال غربي حماة، وسفوهن واطراف البارة وكنصفرة والفطيرة وفليفل وبينين بريف إدلب الجنوبي، وسط استهدافات متبادلة بالرشاشات المتوسط والثقيلة، بين الفصائل وقوات النظام على محاور التماس ضمن جبل الزاوية، ولا معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة، فيما حلقت طائرات استطلاع روسية في أجواء إدلب وريفها أيضاً بشكل مكثف.