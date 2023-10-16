قوات النظام تجدد قصفها المدفعي على عدة قرى وبلدات في ريفي حلب وإدلب

جددت قوات النظام اليوم قصفها البري على عدة قرى وبلدات ضمن منطقة”بوتين-أردوغان”، حيث قصفت قوات النظام بقذائف المدفعية الثقيلة قريتي كفرعمة وكفرتعال بريف حلب الغربي، وبلدات الفطيرة وفليفل وسفوهن بمنطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس مقتل عنصرين من هيئة تحرير الشام، نتيجة قصف مدفعي نفذته قوات النظام على محور الرويحة في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”.

كما أصيب عنصرين من لواء الحمزة التابع لـ هيئة “تحرير الشام” في استهداف صاروخي لسيارة عسكرية على طريق الكندة بريف جسر الشغور الغربي، مصدره قوات النظام المتمركزة في جبل الأكراد بريف اللاذقية.