قوات النظام تجدد قصفها على إدلب وتستهدف 5 بلدات وقرى بريفها الجنوبي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة وصباح اليوم، قصفاً صاروخياً متجدداً نفذته قوات النظام، مستهدفة مناطق في كفرعويد والفطيرة وفليفل وسفوهن وبينين بريف إدلب الجنوبي، والعنكاوي بسهل الغاب شمال غرب حماة، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري رصد أمس، استهداف قوات النظام بصاروخ موجه لمجموعة عناصر من فصيل “جيش العزة”، على أحد النقاط العسكرية جنوبي بلدة البارة ضمن جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، وذلك بصاروخ موجه، ما أدى لسقوط خسائر بشرية، حيث قضى عنصرين وأصيب 6 آخرين بجراح متفاوتة، بعضهم في حالات خطرة.

ووثق المرصد السوري يوم أمس أيضاً، ارتقاء مواطن ووقوع ثلاث جرحى من المدنيين، من بينهم مواطنة، جراء قصف صاروخي نفذته قوات النظام البرية على بلدة كنصفرة في “جبل الزاوية” جنوبي إدلب.