قوات النظام تجدد قصفها على الريف الإدلبي وتستهدف 8 بلدات وقرى ضمن جبل الزاوية

قصفت قوات النظام بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين وصباح اليوم، مناطق في عين لاروز وأرنبة والبارة وبليون وسفوهن وفليفل والفطيرة وكنصفرة الواقعة ضمن جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، في حين شهد محور الحدادة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة، بين الفصائل ومجموعات جهادية من جهة، وقوات النظام من جهة أخرى، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري أشار يوم أمس، إلى تمكن فصائل عاملة ضمن غرفة عمليات “الفتح المبين”، من إسقاط طائرة استطلاع مذخرة يرجح أنها روسية، في أجواء حرش بينين بجبل الزاوية ضمن ريف إدلب الجنوبي، بعد استهدافها بالرشاشات الثقيلة، كما رصد المرصد السوري سقوط طائرة استطلاع نتيجة خلل فني في أجواء محور الحدادة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي.