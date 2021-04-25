قوات النظام تجدد قصفها على الريف الإدلبي مستهدفة 6 بلدات وقرى في جبل الزاوية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل السبت – الأحد، وفجر اليوم، تجدد القصف البري من قبل قوات النظام على منطقة “بوتين – أردوغان” حيث استهدفت بالقذائف المدفعية والصاروخية، مناطق في كنصفرة والبارة والفطيرة وأطراف سفوهن وفليفل وبينين ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، ولا معلومات عن خسائر بشرية، كما استهدفت قوات النظام بالرشاشات الثقيلة مناطق في محاور التماس في سهل الغاب شمال غربي حماة.

وكان المرصد السوري رصد أمس، اشتباكات على محور الرويحة بريف إدلب الجنوبي، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف، والجهاديين والفصائل العاملة في المنطقة من طرف آخر، في محاولة تقدم للأول، تمكن الأخير من صدها، وترافقت الاشتباكات مع قصف واستهدافات متبادلة دون معلومات عن خسائر بشرية.