قوات النظام تجدد قصفها على ريفي إدلب وحماة والفصائل تقصف مواقع شرقي إدلب

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، في منطقة “خفض التصعيد”، سقوط قذائف صاروخية أطلقتها قوات النظام بعد منتصف ليل الاثنين-الثلاثاء وصباح اليوم، على مناطق في بينين ومنطف وفليفل بريف إدلب الجنوبي، ومناطق أخرى في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، كما قصفت الفصائل مواقع لقوات النظام في محور كفربطيخ جنوب شرقي إدلب، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري وثق أمس، استشهاد طفل متأثرًا بجراحه التي أصيب بها جراء قصف الفصائل على ناعور جورين بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، كما أصيب أكثر من 10 أشخاص بجروح متفاوتة.

وكان المرصد السوري استشهاد طفلة متأثرة بجراحها التي أصيبت بها، جراء القصف الذي طال بلدة احسم يوم أمس ليرتفع عدد الشهداء إلى 8 بينهم 4 نساء و 4 أطفال.

ورصد المرصد السوري قصفًا نفذته الفصائل بالمدفعية الثقيلة على بلدة جورين وناعور جورين وقرية البركة في ريف حماة الشمالي الغربي، ما أدى إلى وقوع جرحى من بينهم طفل.

كما استهدفت الفصائل بالصواريخ تمركزات قوات النظام في سهل الغاب ومنطقة صلنفة في ريف اللاذقية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.