قوات النظام تجدد قصفها على ريف إدلب الجنوبي وتستهدف قرية تتمركز فيها قوات تركية

قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة، ظهر اليوم، بلدة كنصفرة في جبل الزاوية وقريتي الرويحة و بينين ريف إدلب الجنوبي.

كما قصفت قوات النظام، صباح اليوم، قرية شنان في ريف إدلب والتي تتواجد فيها نقطة عسكرية للقوات التركية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، اشتباكات عنيفة على محاور في ريف إدلب الجنوبي، بين الفصائل ومجموعات جهادية من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى، وذلك في هجوم للأخير على محور فليقل بجبل شحشبو، تزامنا مع قصف واستهدافات متبادلة، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وقصفت قوات النظام بعد منتصف الليل، مواقع في الفطيرة وسفوهن والحلوبة جنوب إدلب.