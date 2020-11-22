قوات النظام تجدد قصفها على ريف إدلب الجنوبي مستهدفة 5 بلدات وقرى

تواصل قوات النظام خرقها لوقف إطلاق النار المزعم تطبيقه ضم منطقة بوتين – أردوغان، حيث استهدفت بعد منتصف ليل السبت – الأحد بالقذائف الصاروخية، مناطق في الفطيرة وكنصفرة وأطراف البارة وسفوهن والحلوبة ضمن ريف إدلب الجنوبي، ولا معلومات عن خسائر بشرية، كما حلقت طائرات استطلاع في أجواء المنطقة.

وكان المرصد السوري رصد أمس، اشتباكات على محور الفطيرة بجبل الزاوية ضمن ريف إدلب الجنوبي، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل ومجموعات جهادية من جهة أخرى، في هجوم للأول على مواقع الأخير، ترافقت مع قصف واستهدافات متبادلة، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين، حيث استمرت الاشتباكات منذ بعد منتصف الليل حتى ساعات الصباح الأولى.