قوات النظام تجدد قصفها على ريف إدلب وتستهدف 5 قرى في جنوبها

قصفت قوات النظام المتمركزة في ريف إدلب، اليوم، 5 قرى في جبل الزاوية وريف إدلب الجنوبي، حيث استهدفت بالمدفعية الثقيلة قرى سفوهن وبينين وفليفل والفطيرة والرويحة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، ظهر اليوم، قصفا صاروخيا نفذته قوات النظام على قريتي سان ومجدليا في ريف إدلب.

وفي سياق ذلك ردت فصائل “الجبهة الوطنية” باستهداف مواقع النظام في قرية داديخ الواقعة في الريف الشرقي لإدلب.

وكانت قد جرت اشتباكات واستهدافات متبادلة بعد منتصف ليل الأحد-الاثنين، بين الفصائل العاملة في محوري كفرعمة وتديل غرب حلب من جانب، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب آخر، دون معلومات عن وقوع خسائر بشرية.