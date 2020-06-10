قوات النظام تجدد قصفها على سهل الغاب وجبل الزاوية.. وطائرات استطلاع تحلق في أجواء إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء، قصفاً صارخياً نفذته قوات النظام على مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن بجبل الزاوية، والعنكاوي بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، في حين تشهد أجواء إدلب تحليق مكثف لطائرات استطلاع، حيث تحلق الروسية منها في أجواء جبل الزاوية، بينما تحلق التركية في أجواء مدينة إدلب وريفها الشمالي

وكان المرصد السوري أشار صباح الأمس، إلى استمرار القصف الجوي المكثف على منطقة “بوتين – أردوغان”، حيث شنت الطائرات الحربية الروسية نحو 15 غارة منذ ما بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء وحتى الفجر، مستهدفة مناطق في كل من كنصفرة وبليون والبارة والموزرة والفطيرة وكفرعويد ومناطق أخرى في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، ما أدى لاستشهاد مدني في بليون وإصابة آخرين بجراح متفاوتة.