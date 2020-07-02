قوات النظام تجدد قصفها على قرى ريف إدلب الجنوبي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، قصفا مدفعيا، نفذته قوات النظام والمسلحين الموالين لها، استهدف بلدة الفطيرة وسفوهن وكفرعويد في جبل الزاوية جنوب إدلب، تزامنا مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الروسية في أجواء جنوب إدلب.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم، قصفا مدفعيا نفذته قوات النظام استهدف محاور “تلال كبانة” في جبل الأكراد، بريف اللاذقية الشمالي، تزامن ذلك مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء المنطقة.

وقصفت قوات النظام قرى جبل الزاوية في ريف إدلب.