قوات النظام تجدد قصفها على قرى ومحاور ريف إدلب الجنوبي.. وترفع عدد القرى التي تعرضت للقصف خلال اليوم في منطقة “بوتين-أردوغان” إلى 13 

جددت قوات النظام قصفها بالمدفعية الثقيلة على قرى ريف إدلب، حيث استهدفت كل من بينين والرويحة ودير سنبل والبارة، تزامنا مع قصف بقذائف مضيئة على محاور ريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ظهر اليوم، قصفا مدفعيا نفذته قوات النظام والمسلحين الموالين لها، استهدف قرى أرنبة وعين لاروز ودير سنبل والموزرة في جبل الزاوية والفطيرة وبينين جنوب إدلب، والقاهرة وقليدين في سهل الغاب شمال غرب حماة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين، تحليقا مكثفا لطائرات الاستطلاع منذ ساعات المساء وحتى صباح اليوم فوق مناطق ريف إدلب الجنوبي، تزامنا مع قصف صاروخي نفذته قوات النظام على مناطق فليفل وسفوهن والفطيرة وكنصفرة ومعربليت في جبل الزاوية.