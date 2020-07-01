قوات النظام تجدد قصفها على محاور جبل الزاوية.. وتشتبك مع الفصائل غرب حلب 

قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة، مساء اليوم، بلدة كنصفرة وقريتي بينين والرويحة في جبل الزاوية.

واندلعت اشتباكات بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل المتمركزة في محور ميزناز غرب حلب، تزامنا مع استهداف الأول لمواقع الأخير بالقذائف المدفعية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم، تحليقا مكثفا لطائرات استطلاع روسية في أجواء جبل الزاوية وريف إدلب الشرقي.

وقصفت قوات النظام بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء، مواقع في قرى الرويحة وبينين وسرجة ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي.