قوات النظام تجدد قصفها على مناطق جنوب مدينة إدلب بالتزامن مع دخول وقف إطلاق النار يومه الـ71

استهدفت قوات النظام بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة بالرشاشات الثقيلة، أماكن في أطراف قرية الرويحة شمال معرة النعمان، كما جددت قصفها على مناطق في قريتي فليفل وسفوهن بريف إدلب الجنوبي، ما دون ذلك يسود الهدوء الحذر عموم منطقة “بوتين – أردوغان” مع دخول وقف إطلاق النار يومه الـ 71 على التوالي.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، تجدد القصف الصاروخي من قبل قوات النظام على أماكن في قريتي فليفل وسفوهن بريف إدلب الجنوبي، فيما حلقت طائرات استطلاع في أجواء سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي