قوات النظام تجدد قصفها على مناطق في جبل الزاوية وسهل الغاب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، قصفاً صاروخياً متجدداً، نفذته قوات النظام على مناطق في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، ومناطق أخرى في سهل الغاب شمال غرب حماة، دون معلومات عن خسائر بشرية، فيما استهدفت الفصائل مواقع لقوات النظام على محاور التماس جنوبي إدلب، وسط تحليق لطيران استطلاع في أجواء المنطقة.

وكان المرصد السوري وثق يوم أمس، إصابة طفلة في بلدة معارة النعسان بريف إدلب، جراء طلق ناري مصدره تمركزات قوات النظام في قرية جدرايا بريف حلب، ورصد المرصد السوري قصفاً مدفعياً نفذته قوات النظام، استهدف قريتي فليفل وسفوهن ومواقع في جبل الزاوية، كما استهدفت الفصائل بقذائف المدفعية الثقيلة والصواريخ مواقع ونقاط قوات النظام على محاور جبل الزاوية جنوبي إدلب.