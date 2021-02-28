قوات النظام تجدد قصفها على منطقة “بوتين-أردوغان” مستهدفة 10 بلدات في جبل الزاوية وسهل الغاب

جددت قوات النظام قصفها الصاروخي على منطقة “بوتين-أردوغان”، حيث استهدفت بالقذائف الصاروخية بعد منتصف ليل السبت-الأحد، أماكن في سفوهن والفطيرة وكنصفرة وفليفل والبارة وبينين والرويحة ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، والعنكاوي وقليدين ومحيط الزيارة ضمن سهل الغاب شمال غربي حماة، وسط تحليق اعتيادي لطيران الاستطلاع الروسي.

ورصد المرصد السوري يوم أمس، سقوط قذائف صاروخية أطلقتها قوات النظام على مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل وبينين والرويحة وأطراف البارة بريف إدلب الجنوبي، والعنكاوي وقليدين بسهل الغاب شمال غربي حماة، ترافقت مع استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة على محاور التماس بسهل الغاب وجبل الزاوية، بين الفصائل من جهة وقوات النظام من جهة أخرى، على صعيد متصل حلقت طائرات استطلاع روسية في أجواء الريف الجنوبي لمحافظة إدلب.