قوات النظام تجدد قصفها على منطقة “بوتين-أردوغان” وتستهدف 13 بلدة وقرية بريفي إدلب وحماة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الجمعة – السبت وصباح اليوم، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام على كل من البارة وفليفل والفطيرة وسفوهن وكنصفرة وبينين وكدورة والرويحة والحلوبة ومجدليا وسان بريفي إدلب الجنوبي والشرقي، والعنكاوي وقليدين بريف حماة الشمالي الغربي، وسط تحليق مكثف للطائرات الروسية في أجواء محافظة إدلب.

ونشر المرصد السوري أمس، أن غرفة عمليات “الفتح المبين” والفصائل، قصفت تجمعات قوات النظام في قرية الملاجة وخان السبل وجوباس بريف إدلب، تزامنًا مع تحليق طائرات حربية روسية في أجواء المنطقة.

على صعيد متصل، رصد المرصد السوري، قصفًا متبادلًا واشتباكات بالرشاشات الثقيلة بين الفصائل من جهة، وقوات النظام من جهة أخرى على محور الرويحة جنوب إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.