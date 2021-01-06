قوات النظام تجدد قصفها على منطقة “خفض التصعيد” مستهدفة 7 بلدات في ريفي حماة وإدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء وصباح اليوم، تجدد القصف الصاروخي من قبل قوات النظام على ريفي حماة وإدلب، حيث استهدفت بالقذائف الصاروخية مناطق في مجدليا والفطيرة والبارة وكنصفرة ومحيط كفرعويد بريف إدلب الجنوبي، وقيلدين والعنكاوي بسهل الغاب شمال غربي حماة، على صعيد متصل تواصل طائرات الاستطلاع تحليقها في أجواء جبل الزاوية.

وكان المرصد السوري وثق أمس، مقتل 3 عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، اليوم، على يد الفصائل، قرب محاور بلدة معارة النعسان شرق مدينة إدلب عند الحدود الإدارية مع محافظة حلب، ورصد المرصد السوري قصفاً مدفعياً نفذته قوات النظام على بلدة البارة وقرية الفطيرة بجبل الزاوية وقرية مجدليا بريف إدلب، ومحاور ميزناز بريف حلب الغربي