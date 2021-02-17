قوات النظام تجدد قصفها على منطقة “خفض التصعيد” مستهدفة 7 بلدات وقرى في ريفي إدلب وحماة

قصفت قوات النظام بعد منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء، مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل والرويحة وبنين ضمن ريف إدلب الجنوبي، والعنكاوي بسهل الغاب شمال غربي حماة، كما جرت استهدافات متبادلة، على محور العنكاوي بالرشاشات الثقيلة، بين الفصائل من جانب، وقوات النظام من جانب آخر، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وأشار المرصد السوري أمس الأول، إلى أن أجواء سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي وجبل الزاوية جنوبي إدلب وجبل الأكراد شمالي اللاذقية، تشهد تحليقاً لطائرات استطلاع روسية منذ ساعات الصباح الأولى، على صعيد متصل قصفت قوات النظام بعد منتصف ليل الأحد-الاثنين، أماكن في الفطيرة والبارة وفليفل بريف إدلب الجنوبي، وأطراف مرعند بريف إدلب الغربي، كما شهد محور العمقية بسهل الغاب، استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة، بين فصائل غرفة عمليات الفتح المبين من طرف، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف آخر، دون معلومات عن خسائر بشرية.