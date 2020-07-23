قوات النظام تجدد قصفها على منطقة “خفض التصعيد” وتستهدف 7 بلدات وقرى جنوبي إدلب

تعرضت مناطق في البارة وكنصفرة وسفوهن والفطيرة والحلوبي وفليفل والرويحة بالقطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، لقصف صاروخي نفذته قوات النظام بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، في حين شهد محور العنكاوي بسهل الغاب، استهدافات متبادلة بالأسلحة الرشاشة، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل العاملة في المنطقة هناك من جهة أخرى، ولا معلومات عن خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري مساء الأمس، هدوءا حذرا في منطقة “بوتين-أردوغان”، تخلل هذا الهدوء عدة قذائف مدفعية من قوات النظام استهدفت محاور قرى الحلوبة وفليفل في ريف إدلب الجنوبي، والزيارة والسرمانية في سهل الغاب، دون ورود معلومات عن إصابات.