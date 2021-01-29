قوات النظام تجدد قصفها على مواقع في جبل الزاوية وسهل الغاب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة وفجر اليوم، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام على القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، حيث استهدفت كل من كنصفرة وسفوهن والفطيرة والرويحة وبينين وفليفل، كما استهدفت بالرشاشات الثقيلة مناطق في العنكاوي بسهل الغاب ضمن ريف حماة الشمالي الغربي، ولا معلومات عن إصابات.

ورصد المرصد السوري مساء أمس، استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة، تشهدها محاور الرويحة وكدورة ضمن جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، بين فصائل غرفة عمليات الفتح المبين من طرف، وقوات النظام والمليشيات الموالية لها من طرف آخر، على صعيد متصل جددت الفصائل قصفها الصاروخي على مواقع لقوات النظام في داديخ بريف إدلب الشرقي، دون معلومات عن خسائر بشرية.