قوات النظام تجدد قصفها على 7 بلدات وقرى ضمن ريف إدلب الجنوبي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الأحد-الاثنين، قصفاً صاروخياً متجدداً، نفذته قوات النظام على كل من سفوهن وكنصفرة وفليفل والفطيرة وبينين والرويحة وكدورة بريف إدلب الجنوبي، والعنكاوي بسهل الغاب شمال غربي حماة، كما تبادلت الفصائل وقوات النظام الاستهدافات بالرشاشات الثقيلة، على محاور بريف إدلب الشرقي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري رصد أمس الأحد، قيام الفصائل بقصف مواقع لقوات النظام في الملاجة وقرى أخرى في جبل الزاوية، كما قصفت قوات النظام أماكن في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل وبينين والرويحة بريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.