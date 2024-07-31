قوات النظام تحرق إطارات مطاطية بعد انفجارات السيدة زينب

دوت انفجارات في مبنى بمنطقة السيدة زينب بمحافظة ريف دمشق التي تسيطر عليها الميليشيات الموالية لإيران وتعتبر أهم معاقل حزب الله اللبناني في سورية، دون ورود معلومات حتى اللحظة عن وقوع خسائر بشرية أو استهداف شخصيات بالميليشيات.

ووفقا لمصادر المرصد السوري لحقوق الانسان، فإن الدفاعات الجوية التابعة للنظام لم ترصد أي هجوم خارجي ضد الأراضي السورية، من فوق الجولان المحتل.

وبالتوازي مع ذلك وبعد سماع صوت الانفجارات أضرم عناصر حاجز لقوات النظام النيران بتجمع إطارات مطاطية عند مفرق صحنايا، وتصاعدت أعمدة الدخان في سماء المنطقة.

ويحاول النظام السوري النأي بنفسه، دون إصدار بيانات رسمية حول الهجمات الإسرائيلية الاخيرة بريف درعا الغربي يوم أمس الأول.

إضافة إلى التكتم على اعتقال الضباط وحادثة اغتيال المستشارة لونا الشبل، التي اتهمت بتسريب معلومات لجهات خارجية عن الاجتماعات التي يجريها مسؤولين في النظام السوري.

ويتكتم النظام عن مصير 23 ضابطا برتب مختلفة من بينهم شقيق مستشارة بشار الأسد لونا الشبل ، ومعلومات عن آخرين جرى اعتقالهم بأمر من “حزب الله” اللبناني.

ووفقا للمصادر فقد جرى اعتقال الضباط من محافظات اللاذقية ودمشق وحمص، للتحقيق معهم في قضايا العمالة وتسريب معلومات لجهات معادية “إسرائيل”، بعد الهجمات الإسرائيلية الدقيقة التي شنتها ضد شخصيات قيادية في محور المقاومة.