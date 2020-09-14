قوات النظام تداهم أحياء مدينة دير الزور وتعتقل عدداً من الشبان وتقتادهم إلى الخدمة الإلزامية

محافظة دير الزور-المرصد السوري لحقوق الإنسان: شنت قوات النظام حملة اعتقالات طالت العديد من الشبان في أحياء مدينة دير الزور، لاقتيادهم إلى الخدمة الإلزامية، كما صادرت الدراجات النارية في المدينة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 10 أيلول/سبتمبر، حملة مداهمة نفذتها الشرطة العسكرية التابعة لقوات النظام، طالت منازل المواطنين في أحياء الجورة والقصور بمدينة دير الزور، واعتقلت من خلالها عددا من الشبان بسبب تخلفهم عن أداء الخدمة الإلزامية.