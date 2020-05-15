قوات النظام تدفع بالمزيد من تشكيلات “الفرقة الرابعة” إلى محاور ريف درعا

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: وصلت تعزيزات عسكرية إضافية لقوات النظام من الفرقة الرابعة وتشكيلاتها من قوات الغيث واللواء 42 وغيرها، إضافة إلى قوات “حزب الله” اللبناني والميليشيات الموالية لإيران المتمركزة في ريف درعا، حيث تحضر تلك القوات إلى اقتحام المنطقة من عدة محاور.

على صعيد متصل، أكدت مصادر المرصد السوري بأن بلدتي طفس والمزيريب وقرى أخرى بالمنطقة، تشهد عمليات نزوح جماعية للمدنيين إلى مناطق ثانية، تخوفا من تنفيذ النظام السوري لتهديداته واقتحام الريف الغربي لدرعا وشن عملية عسكرية جديدة هناك.

وكان المرصد السوري رصد خلال الأيام والساعات الفائتة استمرار المظاهرات المناوئة لـ “النظام السوري” ضمن بلدة وقرى محافظة درعا حتى ساعات متأخرة من ليل أمس الخميس، وذلك كرفض شعبي واضح وصريح لما يقوم به النظام السوري من إرسال تعزيزات عسكرية ضخمة وكبيرة بشكل يومي إلى درعا، بالتزامن مع حشود لقواته في مناطق عدة أبرزها الريف الغربي.

وبات أي تحشد تقوم به قوات النظام، يقابله مظاهرات عارمة مناوئة لإصرار النظام السوري على اتخاذ الحلول العسكرية، كما حدث سابقا في الصنمين وغيرها، وسط مخاوف شعبية كبيرة للمواطنين الذين يبحثون عن لقمة عيش في ظل الانهيار المتواصل لليرة السورية.