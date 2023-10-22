قوات النظام ترتكب مجزرة مروعة راح ضحيتها 6 أطفال باستهداف مباشر لخيمة في سهل الغاب
ارتكبت قوات النظام البرية مجزرة مروعة بحق الأطفال في قرية القرقور بسهل الغاب شمال غربي حماة، حيث استهدفت بشكل مباشر خيمة قرب منزل، مما أدى لاستشهاد 6 أطفال 4 منهم من عائلة واحدة، من ضمنهم طفلة أصبحت جثتها أشلاء.
وأشار المرصد السوري قبل قليل، إلى استشهاد 4 أطفال من عائلة واحدة، نتيجة سقوط قذيفة على منزل قبل قليل، في قرية القرقور في منطقة سهل الغاب بريف حماة الغربي، ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”.
وبذلك، يرتفع إلى 524 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 334 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 235 من العسكريين و 163 من المدنيين بينهم 40 طفل و16 سيدة بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:
– 87 من المدنيين بينهم 11 سيدات و36 طفل وعنصر بالدفاع المدني بقصف بري لقوات النظام
– 332 عنصر من قوات النظام بينهم 21 ضابط.
– عنصر أفغاني من ميليشيا فاطميون
– عنصر من ميليشيا حزب الله السوري
– 78 من “هيئة تحرير الشام” من ضمنهم جهادي فرنسي
– 13 من فصيل أنصار التوحيد الجهادي
– 1 من حركة أحرار الشام الإسلامية.
– 2 من فيلق الشام.
– 1 من فصيل حراس الدين
– 1 ضابط القوات الخاصة الروسية
– عنصر من لواء الباقر الموالي لإيران
– عنصر من صقور الشام.
– 5 من الجبهة الوطنية للتحرير.