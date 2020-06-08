قوات النظام تستعيد السيطرة على المناطق التي تقدمت إليها المجموعات الجهادية.. و41 حصيلة قتلى الطرفين في القصف والاشتباكات

تمكنت قوات النظام من استعادة السيطرة على قريتي الفطاطرة والمنارة بسهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، عملية الاستعادة جاءت بعد انسحاب المجموعات الجهادية من القريتين في أعقاب القصف الجوي الروسي بالإضافة للقصف البري المكثف، ووثق المرصد السوري مزيداً من الخسائر البشرية جراء القصف الجوي والبري والاشتباكات، حيث ارتفع تعداد قتلى المجموعات الجهادية ضمن غرفة عمليات “وحرض المؤمنين” إلى 22 قتيل بينهم قيادي من جنسية سورية، فيما كان 19 عنصر من قوات النظام قتلوا في هجوم الجهاديين

وكان المرصد السوري نشر في الـ 10 من شهر مايو، أن قوات النظام تمكنت من استعادة السيطرة على قرية طنجرة (المنارة)، الواقعة بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي بشكل كامل، عقب نحو 24 ساعة من خسارتها لصالح مجموعات جهادية منضوية ضمن غرفة عمليات “وحرض المؤمنين”، عملية استعادة السيطرة جاءت بإسناد صاروخي مكثف وعنيف عبر عشرات القذائف الصاروخية وعلى عدة محاولات باءت بالفشل لتتمكن بعد منتصف الليل من استعادتها

ووثق المرصد السوري جراء القصف المكثف والاشتباكات العنيفة، مقتل 36 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، كما بلغ تعداد قتلى المجموعات الجهادية 19 عنصر