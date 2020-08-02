قوات النظام تستقدم تعزيزات جديدة إلى سهل الغاب وريف اللاذقية وتقصف مواقع الفصائل في ريف إدلب

قصفت قوات النظام البرية المتمركزة في جبل شحشبو، مواقع الفصائل في قريتي الفطيرة وسفوهن في ريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، خلال الأيام الفائتة، وصول تعزيزات عسكرية لقوات النظام والمسلحين الموالين لها إلى سهل الغاب والجب الأحمر ومحاور ريف اللاذقية الشمالي الشرقي.

واستقدمت قوات النظام تعزيزات عسكرية جديدة نحو مواقعها في الريف الإدلبي، حيث وصلت حافلات تقل جنودا لقوات النظام إلى جبهات جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، قادمة من الريف الحموي.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، قبل ساعات، استهدافات متبادلة بالقذائف والرشاشات الثقيلة، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب، والفصائل من جانب آخر، على محور كفرنبل وحرش كفرنبل بريف إدلب الجنوبي.

وكانت مصادر المرصد السوري أكدت في 24 تموز الفائت، بوصول تعزيزات عسكرية لقوات النظام إلى محاور سهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي.