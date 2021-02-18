قوات النظام تستقدم تعزيزات عسكرية كبيرة إلى محيط مدينة الباب شرقي حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري على مدار الثلاثة أيام المنصرمة، تعزيزات عسكرية كبيرة لقوات النظام وصلت إلى المحاور الجنوبية لمدينة الباب في ريف حلب الشرقي، ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن التعزيزات الجديدة تضم مجموعات من “الفيلق الخامس” المدعوم روسيًا، بالإضافة إلى مجموعات عسكرية أُخرى تابعة للفرقة 25 المعروفة باسم “قوات النمر” بقيادة “سهيل الحسن”،حيث وصلت إلى قرية العويشة الواقعة جنوبي مدينة الباب.