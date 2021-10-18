قوات النظام تستكمل عمليات “التسوية” في المناطق الحدودية مع الأردن ويفصلها نحو 17 بلدة وقرية من السيطرة الجديدة الكاملة على محافظة درعا

محافظة درعا: تواصل قوات النظام عمليات “التسوية” وفقًا للاتفاقيات الأخيرة مع وجهاء وأعيان درعا برعاية روسية، حيث دخلت قوات النظام بلدة الكرك الشرقي صباح اليوم لإجراء عمليات تفتيش شكلية على غرار المناطق الحدودية مع الأردن التي دخلتها قوات النظام على مدار الأيام الأخيرة الفائتة وأجرت بها عمليات “تسوية” لأوضاع المطلوبين وهي “نصيب – أم المياذن – النعيمة – المسيفرة – الطيبة – صيدا – الكرك الشرقي – السهوة – الغاريه الشرقيه والغربيه – خربة غزالة – نامر – المسابقات – الجيزة” وهم 14 قرية وبلدة، ليفصل قوات النظام النظام من السيطرة الكاملة على محافظة درعا نحو 17 منطقة وقرية وبلدة في الريف الشرقي وهي “بصرى الشام – معربة – طيسيا – علما – مليحة العطش – المليحة الشرقية – المليحة الغربية ونحو 10 قرُى تابعة لمنطقة اللجاة” حيث سيتم دخول هذه المناطق خلال الأيام القليلة القادمة لتعلن بعدها قوات النظام السيطرة الكاملة على درعا بضمانات الروس.