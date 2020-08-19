قوات النظام تستهدف أماكن الغارات الجوية الروسية يوم أمس بصواريخ بعيدة المدى.. تزامنا مع قصف بري مكثف يطال مناطق في “جبل الزاوية”

قوات النظام تستهدف أماكن الغارات الجوية الروسية يوم أمس بصواريخ بعيدة المدى.. تزامنا مع قصف بري مكثف يطال مناطق في “جبل الزاوية”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، سقوط عدة صواريخ من نوع “أرض – أرض” على محيط قريتي الشيخ بحر وحربنوش بالتزامن مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء ريف إدلب الشمالي، كما استهدفت قوات النظام بعشرات القذائف الصاروخية مناطق متفرقة من “جبل الزاوية” في ريف إدلب الجنوبي، واستهدفت مدفعية “تحرير الشام” مواقع لقوات النظام المتمركزة في معرة الصين جنوبي إدلب.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم، تجدد القصف البري من قبل قوات النظام على الريف الجنوبي لإدلب، حيث استهدفت مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل والرويحة وبينين، في حين تشهد محاور التماس في جبل الزاوية، قصف واستهدافات متبادلة بالرشاشات المتوسطة والثقيلة، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل وهيئة تحرير الشام من جهة أخرى، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية.