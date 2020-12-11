قوات النظام تستهدف السهول المحيطة ببلدة الكرك الشرقي ضمن الريف الدرعاوي

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: عمدت قوات النظام بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة، إلى استهداف أطراف بلدة الكرك الشرقي بريف درعا الشرقي بقذيفة مدفعية، عقب ذلك قامت بفتح رشاشاتها الثقيلة على السهول المحيط بالمنطقة، دون معلومات عن الأسباب حتى اللحظة، فيما لم ترد معلومات إلى الآن أيضاً عن خسائر بشرية.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 790 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 515، وهم: 145 مدنيًا بينهم 12 مواطنة، و16 طفل، إضافة إلى 222 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و101 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و23 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 24 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.