قوات النظام تستهدف بأكثر من 130 قذيفة صاروخية ومدفعية بلدات وقرى ضمن جبل الزاوية جنوبي إدلب

يتواصل القصف الصاروخي المكثف من قبل قوات النظام على بلدات وقرى جبل الزاوية، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ صباح اليوم، استهداف قوات النظام بأكثر من 130 قذيفة صاروخية ومدفعية مناطق في الفطيرة وسفوهن والبارة وفليفل جنوبي إدلب، فيما كان مقاتل من الفصائل قتل بالقصف على الفطيرة صباحاً.

وأشار المرصد السوري قبل ساعات إلى قصف مدفعي نفذته القوات التركية، استهدف مواقع قوات النظام في بلدة كفر حلب بالريف الغربي لمحافظة حلب، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الأحد، قصفاً صاروخياً مكثفاً تنفذه قوات النظام على قرية الفطيرة بجبل الزاوية، حيث استهدفت القرية بأكثر من 45 قذيفة صاروخية ومدفعية، كما قصفت بعد منتصف الليل أماكن في الزيارة والقرقور بسهل الغاب شمال غربي حماة، وسفوهن وكنصفرة وبينين وفليفل بريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية، في حين استهدفت بالرشاشات الثقيلة أماكن في أطراف قرية آفس بريف إدلب الشرقي.