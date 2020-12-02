قوات النظام تستهدف بأكثر من 130 قذيفة صاروخية ومدفعية نحو 10 بلدات وقرى ضمن ريف إدلب الجنوبي

تشهد مناطق متفرقة من الريف الجنوبي لإدلب، عمليات قصف صاروخي مكثفة تنفذها قوات النظام منذ صباح اليوم الأربعاء، حيث استهدفت بأكثر من 130 قذيفة صاروخية ومدفعية، مناطق في بلدات وقرى سفوهن وبينين والرامي ومشون وبلشون والبارة وابلين والفطيرة وكنصفرة وبليون جنوبي إدلب، ما أدى لأضرار مادية، ولم ترد معلومات إلى الآن عن خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري بعد منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء وفجر اليوم، جولة جديدة من القصف البري ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، حيث استهدفت قوات النظام بالقذائف الصاروخية، مناطق في الفطيرة وسفوهن وبينين ومحيط البارة ضمن جبل الزاوية، فيما قصفت الفصائل مواقع لقوات النظام على جبهات التماس جنوبي إدلب، ولم ترد معلومات إلى الآن عن خسائر بشرية، على صعيد متصل قتل مقاتل من الفصائل جراء استهدافه برصاص قناصات قوات النظام بريف إدلب الجنوبي.