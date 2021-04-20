قوات النظام تستهدف بأكثر من 150 قذيفة صاروخية ومدفعية نحو 20 بلدة وقرية في ريفي حماة وإدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الاثنين-الثلاثاء، وفجر اليوم، إطلاق قوات النظام لأكثر من 155 قذيفة صاروخية ومدفعية، مستهدفة مناطق متفرقة من منطقة “بوتين – أردوغان”، حيث طال القصف المكثف كل من الزيارة والسرمانية وخربة الناقوس والقاهرة ومحيط قليدين والعنكاوي بسهل الغاب شمال غربي حماة، وبينين وسرجة ودير سنبل والموزرة والبارة وكنصفرة وفليفل والفطيرة وكفرعويد وبزابور وأطراف البارة، ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، ما أدى لأضرار مادية دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة، يأتي ذلك مع تحليق مكثف للطيران الروسي في أجواء المنطقة.

وأشار المرصد السوري يوم أمس، إلى أن الفصائل الجهادية وغرفة عمليات “الفتح المبين” بالأسلحة الثقيلة والصواريخ المحلية الصنع ، تجمعات قوات النظام على محور قرية الملاجة ومحيط كفرنبل بريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

على صعيد متصل، قصفت قوات النظام قرى سفوهن والموزرة وكفرعويد بجبل الزاوية في ريف إدلب، والزيارة والقاهرة والسرمانية ودوير الأكراد بسهل الغاب شمال غربي حماة.

وكان المرصد السوري قد وثّق، أمس أيضاً، استشهاد شاب مدني وإصابة آخر بجروح، جراء استهدافهما بطائرة مسيرة قرب قرية خربة الناقوس بسهل الغاب، أثناء عملهم في صيد الأسماك بنهر العاصي.

على صعيد متصل، أصيب 5 أشخاص بينهم عسكريين، جراء قصف قوات النظام لقرية الفطيرة بريف إدلب الجنوبي.