قوات النظام تستهدف بأكثر من 200 قذيفة صاروخية ومدفعية نحو 10 بلدات وقرى في جبل الزاوية

تواصل قوات النظام قصفها المكثف والعنيف على بلدات وقرى جبل الزواية، حيث استهدفت منذ صباح اليوم الأربعاء وحتى اللحظة، بأكثر من 200 قذيفة صاروخية ومدفعية، مناطق في كل من كنصفرة وعين لاروز والبارة وكفرعويد والموزرة وبليون والفطيرة وأرينبة، وسط استمرار نزوح أهالي المنطقة الذين عادوا مؤخراً إلى مناطقهم في ظل الهدوء النسبي الذي ساد المنطقة، إلا أن قوات النظام عادت إلى تصعيد القصف البري خلال الأيام الفائتة.

على صعيد متصل، ردت الفصائل على القصف المكثف، باستهداف مواقع قوات النظام في بلدة كفرنبل جنوبي إدلب، وكان المرصد السوري رصد وقوع 4 جرحى من المدنيين بينهم أطفال جراء قصف صاروخي من قِبل قوات النظام استهدف بلدة بليون في “جبل الزاوية”