قوات النظام تستهدف بأكثر من 350 قذيفة صاروخية ومدفعية بلدات وقرى ضمن جبل الزاوية

يتواصل القصف الصاروخي المكثف والعنيف من قبل قوات النظام على مناطق في جبل الزواية، حيث ارتفع إلى أكثر من 350 تعداد القذائف الصاروخية والمدفعية، والتي أطلقتها قوات النظام منذ الصباح، مستهدفة خلالها أماكن في الفطيرة وكفرعويد وسفوهن وكنصفرة والبارة وشنان وفليفل وبينين وأماكن أخرى في المنطقة، دون معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية.

ونشر المرصد السوري قبل ساعات، أن قوات النظام تواصل خرقها لوقف إطلاق النار ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”، حيث رصد المرصد السوري بعد منتصف الليل وصباح اليوم، قصفاً صاروخياً على مناطق في الفطيرة وكفرعويد وسفوهن وكنصفرة والبارة بريف إدلب الجنوبي، ومناطق أخرى في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، على صعيد متصل، قصفت هيئة تحرير الشام، مواقع لقوات النظام على محور حزارين بريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية.