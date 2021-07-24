قوات النظام تستهدف بأكثر من 40 قذيفة صاروخية ومدفعية 3 مناطق في جبل الزاوية

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفاً صاروخياً مكثفاً تنفذه قوات النظام على مناطق في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، حيث استهدفت بأكثر من 40 قذيفة صاروخية ومدفعية مناطق في الفطيرة وفليفل وبينين، كما استهدفت بقذائف أخرى مناطق في بداما بريف إدلب الغربي، ما أدى لإصابة امرأة وطفل بجراح، كما قصفت أيضاً مناطق في الزيارة والعنكاوي بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، دون معلومات عن إصابات.

وكان المرصد السوري رصد أمس، 6 غارات جوية نفذتها طائرات حربية روسية قبيل عصر اليوم الجمعة، استهدفت خلالها بلدة البارة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، على مقربة من نقطة المراقبة التركية المتواجدة في المنطقة هناك، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن، يذكر أن القصف هذا يأتي لليوم الثاني على التوالي وعلى ذات المنطقة.

وكان المرصد السوري رصد أمس الأول، مقاتلة روسية استهدفت محيط بلدة البارة في جبل الزاوية بثلاثة غارات جوية، صباح الخميس، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن، يذكر أن المنطقة المستهدفة تضم نقطة مراقبة تركية وإحدى الغارات جاءت على مقرب من النقطة، يأتي ذلك بعد المجزرة التي ارتكبتها قوات النظام بعد قصفها الصاروخي على إبلين في جبل الزاوية، متسببة باستشهاد 7 مدنيين من عائلة واحدة هم 4 أطفال ووالدتهم وعمهم وجدهم، وعدد الشهداء مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة، ومن ضمن الجرحى والد الأطفال.