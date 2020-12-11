قوات النظام تستهدف بالرشاشات الثقيلة والقذائف الصاروخية مناطق في سهل الغاب وجبل الزاوية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة، قصفاً صاروخياً من قبل قوات النظام، طال مناطق في الفطيرة بينين وسفوهن وفليفل بريف إدلب الجنوبي، والعنكاوي بسهل الغاب شمال غربي حماة، كما استهدفت قوات النظام بالرشاشات الثقيلة محاور التماس في سهل الغاب وجبل الزاوية، ولا أنباء عن إصابات إلى الآن.

ورصد المرصد السوري يوم أمس، جولة جديدة من القصف البري تشهدها محاور ضمن منطقة “خفض التصعيد”، حيث عمدت قوات النظام إلى استهداف الفطيرة وسفوهن والحلوبي وفليفل وبينين جنوبي إدلب بالقذائف الصاروخية، بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس وصباح اليوم، وسط تحليق مستمر لطائرات استطلاع في أجواء إدلب