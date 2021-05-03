قوات النظام تستهدف بالصواريخ مناطق في جبل الزاوية وبالرشاشات محاور التماس في سهل الغاب

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الأحد-الاثنين، سقوط قذائف صاروخية، أطلقتها قوات النظام على مناطق في سفوهن ومحيطها والبارة وأطرافها وفليفل وبينين ضمن جبل الزاوية في القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، دون معلومات عن خسائر بشرية، كما استهدفت قوات النظام بالرشاشات الثقيلة محاور التماس مع الفصائل في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي.

وكان المرصد السوري قد وثق في 30 نيسان، مقتل عنصر من “فيلق الشام” الإسلامي الموالي لتركيا، برصاص عناصر من قوات النظام، أثناء تواجده في إحدى نقاط الرباط على محور بلدة البارة في جبل الزاوية جنوبي إدلب، كما قُِتل عنصر من “هيئة تحرير الشام” برصاص قناص من قوات النظام، على قرية آفس شمالي سراقب بريف إدلب، تزامنًا مع ذلك، استهدف فصيل “أنصار الإسلام” الجهادي بالقذائف الصاروخية، تمركزات النظام على تلة البركان والبحصة وفورو في جبل الأكراد شمال اللاذقية، دون معلومات عن سقوط خسائر بشرية.