قوات النظام تستهدف بالقذائف الصاروخية بلدات وقرى ضمن جبل الزاوية وسهل الغاب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين وصباح اليوم، قصفاً صاروخياً متجدداً، نفذته قوات النظام مستهدفة مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وأطراف البارة وبينين ضمن ريف إدلب الجنوبي، ومناطق أخرى في العنكاوي بسهل الغاب شمال غربي حماة، ولم ترد معلومات عن إصابات إلى الآن.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام، مستهدفة مناطق في الفطيرة وكنصفرة وأطراف البارة وسفوهن والحلوبة ضمن ريف إدلب الجنوبي، ولا معلومات عن خسائر بشرية، كما حلقت طائرات استطلاع في أجواء المنطقة.