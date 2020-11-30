قوات النظام تستهدف بالقذائف والرشاشات الثقيلة 7 بلدات وقرى ضمن جبل الزاوية وسهل الغاب

استهدفت قوات النظام بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين، بالقذائف الصاروخية والرشاشات الثقيلة، مناطق في سفوهن وكفر عويد ومحيط كنصفرة والرويحة وبينين ضمن ريف إدلب الجنوبي، ومناطق أخرى في قليدين والعنكاوي بسهل الغاب شمال غربي حماة، دون أنباء عن إصابات، وسط تحليق متواصل لطائرات استطلاع في أجواء جبل الزاوية.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، غارتين جويتين نفذتها مقاتلات روسية استهدفت قرية مشون في جبل الزاوية جنوبي إدلب، تزامن ذلك مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء منطقة جبل الزاوية وريف إدلب الغربي، وقصفت قوات النظام مناطق في الفطيرة وكنصفرة ومحيط البارة بجبل الزاوية جنوبي إدلب، والعنكاوي في سهل الغاب شمال غربي حماة.